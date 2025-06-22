İstanbul’daki Baraj Doluluk Oranı Düştü

SU DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul’un su kaynaklarındaki doluluk oranları azalmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, nisan ayında yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 81,23’e ulaşmışken, 22 Haziran itibarıyla bu oran yüzde 70’in altına düştü. Mayıs ayından itibaren düşüş gösteren barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,41 olarak ölçüldü. Kenti 21 Haziran’da toplam 3 milyon 490 bin metreküp su tüketti.

YAĞIŞ MİKTARLARI VE DOLULUK ORANLARI

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram olarak kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranlarının detaylarına bakıldığında, Alibey’de yüzde 53, Terkos’ta yüzde 72,34, Elmalı’da yüzde 84,71, Darlık’ta yüzde 74,30, Ömerli’de yüzde 77,95, Büyükçekmece’de yüzde 63,61, Sazlıdere’de yüzde 53,20, Istrancalar’da yüzde 28, Kazandere’de yüzde 70,30 ve Pabuçdere’de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldüğü görülüyor.

GEÇMİŞ YILLARDAN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, toplam doluluk oranları son yıllar içerisinde değişim gösterdi. 21 Haziran tarihindeki doluluk oranları şöyle: 2015 yılında yüzde 88,45, 2016’da yüzde 73,95, 2017’de yüzde 79,35, 2018’de yüzde 81,76, 2019’da yüzde 81,73, 2020’de yüzde 64,90, 2021’de yüzde 74,98, 2022’de yüzde 76,04, 2023’te yüzde 45,60, 2024’te yüzde 73,15 ve 2025’te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.