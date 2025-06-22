İstanbullular Dikkat: Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ALINAN KARAR

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır” denildi.

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİKLER SÖZ KONUSU

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonunda durmayarak devam edeceği bilgisi verildi. Bu durum, İstanbullular için önemli bir değişiklik oluşturuyor ve ulaşımda dikkat edilmesi gereken bir konu.