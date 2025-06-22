İstanbullular Dikkat: Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

İSTANBUL’DA METRO HATLARI KAPALI

Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bazı metro hatlarının işletmeye kapalı olacağı açıklandı. Buna göre, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.”

ARAÇLAR DURMAYACAK

Açıklamada, metro araçlarının Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bilgisi verildi. Bu durum, yolcuların metro ulaşımını etkileyebilir ve alternatif güzergahların araştırılmasını gerektirebilir.