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İstanbullular Dikkat: Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

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İSTANBUL’DA METRO HATLARI KAPALI

Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bazı metro hatlarının işletmeye kapalı olacağı açıklandı. Buna göre, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.”

ARAÇLAR DURMAYACAK

Açıklamada, metro araçlarının Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bilgisi verildi. Bu durum, yolcuların metro ulaşımını etkileyebilir ve alternatif güzergahların araştırılmasını gerektirebilir.

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