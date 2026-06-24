İtalyan Polisinden Mağara İçinde Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Polis dalgıçları, İtalya’nın gözde tatil adası Ponza’da, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen bir mağarada yarım milyon doların üzerinde değere sahip esrar ele geçirdi. Yetkililer, zengin ve ünlülerin sık sık ziyaret ettiği adada, toplam ağırlığı 40 kilogram olan 330 blok uyuşturucuya el koyduklarını açıkladı. Mağaranın, sarp kayalıklarıyla bilinen Chiaia di Luna bölgesinde bulunduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU YAZ SEZONU İÇİN GELDİ

Yetkililer, uyuşturucunun bu hafta sonu başlayacak üç günlük resmi tatille birlikte açılması beklenen yaz turizm sezonu için getirildiğini düşünüyor. Operasyon, Gaeta Deniz Harekâtı 4. Deniz Birliği ve Guardia di Finanza’nın Ponza şubesi tarafından gerçekleştirildi. Guardia di Finanza, mağaraya bir tünel aracılığıyla ulaştıklarını duyurdu.

ZORLU ARAZİDE PROFESYONEL OPERASYON

Yetkililer, istihbarat çalışmaları, bölgesel gözetim ve şüpheli hareketlerin izlenmesi sonucunda bu operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti. “Bu, personelimizin özellikle karmaşık ve zor erişilebilir ortamlarda çalışabilme yetkinliğini ve profesyonelliğini ortaya koyan önemli bir başarıdır” ifadeleri kullanıldı. Polis, uyuşturucunun ana karadaki Anzio kentinden botla getirildiğini tahmin ediyor.

ADANIN GÜVENLİK ZAFİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sadece 7,7 kilometrekare büyüklüğündeki Ponza’nın belediye başkanı Francesco Ambrosino, uyuşturucu ticaretine karşı sıkı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. “Sezon daha yeni başladı. Önümüzdeki hafta sonu Aziz Petrus ve Pavlus tatili için 15 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Adada sadece 3 bin kişi yaşıyor. Bu rakamlarla uyuşturucu ticareti sorun olabilir ancak yapılan operasyonlar kolluk kuvvetlerinin dikkatli olduğunu gösteriyor. Bu rahatlatıcı” dedi. Ambrosino, adada yalnızca beş polis memuru bulunduğunu ve bunların çoğunlukla feribotlardan inen araç trafiğini kontrol etmekle meşgul olduğunu ekledi.

ÜNLÜLERİN GÖZDESİ VE TARİHİ BİR MEKAN

Roma ile Napoli arasında yer alan Pontine Takımadaları’nın en büyük adası olan Ponza, uzun süredir ünlülerin uğrak noktası. Moda tasarımcısı Giorgio Armani, Beyoncé ve Naomi Campbell gibi isimler adayı ziyaret edenler arasında yer alıyor. Neolitik çağdan beri yerleşim olan ada, aynı zamanda sürgün yeri olarak da kullanıldı. Dönemin faşist lideri Benito Mussolini, 1943’te devrilip tutuklandıktan sonra bu adada hapsedildi, ancak Alman kuvvetlerinin kendisini kurtarma girişimleri nedeniyle yalnızca 10 gün burada kaldı.