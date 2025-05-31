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(İZMİR) – Horozgediği Mahallesi’nde yangın devam ediyor

ALİAĞA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aliağa Horozgediği Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan müdahale gerçekleştiriliyor. İzmir’in Aliağa ilçesinde saat 17.21’de ortaya çıkan yangına, ilk müdahale 17.32’de yapıldı. Yangına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müdahaleye 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer katılıyor. Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Yangının nedeni ise henüz belirlenemiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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