İzmir’de Taraftar Gruplarına Operasyon: 28 Gözaltı

İzmir’de düzenlenen kapsamlı operasyonda Forza ve Yalı taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edildi. 59 örgüt mensubu tespit edilirken 28 şüpheli eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Operasyon, 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün öldürülmesinin ardından derinleştirildi.

SEKİZ AYDA SEKİZ ŞİDDET EYLEMİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde iki grup arasında 8 aylık süreçte 8 farklı şiddet eylemi yaşandığı belirlendi. Toplam 59 örgüt mensubunun 27’si cezaevinde bulunuyor. Aktif durumda olan 32 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı, örgüt yöneticileri de yakalandı. Firari 4 şüpheli için arama çalışmaları sürüyor. Adreslerde silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARARLI MESAJ

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonla ilgili açıklamasında suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı. “Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez” dedi. Suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, bağlantıları ve suçtan elde ettikleri gelirler üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti. Şehirlerin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğini ifade etti. Gürlek, soruşturmayı yürüten başsavcılıklara ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.