Jane Seymour Yıllara Meydan Okuyan Formunun Sırrını Anlattı

75 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan fiziğinin ve güzelliğinin sırrını ilk kez paylaştı. Ağır spor salonu antrenmanları ve katı diyetler yerine 18 yıldır düzenli olarak uyguladığı özel bir rutine dikkat çekiyor. Ünlü isim, formunu nasıl koruduğunu anlattı ve yıllardır vazgeçmediği alışkanlık merak konusu oldu. Seymour’un formunu korumasındaki en önemli etken, ağır antrenmanlar yerine sürdürdüğü Pilates ve Gyrotonic rutini. Oyuncu egzersizi yalnızca görünümü için değil, enerjisini yüksek tutmak ve güçlü kalmak için yapıyor. Hareket kabiliyetini sürdürmeyi de amaçlıyor. Seymour’un 18 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı eğitmeni Jeeny Miller’a göre programın temelinde kontrollü hareketler bulunuyor. Güçlü bir merkez bölgesi, esneklik ve doğru postür de programın ana unsurları arasında yer alıyor.

HAFTADA İKİ VEYA ÜÇ KEZ 55 DAKİKA

Seymour, uygun olduğu dönemlerde haftada iki veya üç kez antrenman gerçekleştiriyor. Seanslar yaklaşık 55 dakika sürüyor. Yoğun seyahatleri nedeniyle bu düzen zaman zaman değişse de oyuncu aktif kalmaya çalışıyor. Rutininde karın bölgesinin yanı sıra kollar, kalçalar ve bacaklar da çalıştırılıyor. Pilates’teki Hundred, Teaser, Mermaid ve reformer üzerinde yapılan Elephant hareketleri programda yer alıyor.

DAİRESEL HAREKETLERLE OMURGA DESTEKLENİYOR

Gyrotonic, pilatese benzer şekilde merkez bölgesini çalıştırıyor. Sistem, dairesel ve spiral hareketlere odaklanıyor. Omurga hareketliliği, denge ve eklem kontrolünü desteklemeyi amaçlıyor. Seymour’un yaptığı Teaser, plank to pike ve reformer egzersizleri belirli bir teknik ve vücut kontrolü gerektiriyor. Bu hareketleri birebir uygulamak herkes için uygun olmayabilir. Oyuncunun fitness anlayışının temelinde tek bir hedef bulunuyor. Uzun vadede güçlü, dengeli ve hareketli kalmak hedefleniyor. Yıllardır sürdürülen rutin, yüksek tempolu antrenmanlardan çok düzenliliği öne çıkarıyor. Kontrollü hareket, kuvvet ve esneklik bir arada tutuluyor.