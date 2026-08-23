Jane Seymour Yıllara Meydan Okuyan Formunun Sırrını Anlattı

Magazin
Üç farklı kıyafetle poz veren bir kadın
Jane Seymour, yıllardır uyguladığı Pilates ve Gyrotonic rutini ile formunu koruduğunu ve enerjisini yüksek tuttuğunu paylaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

75 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan fiziğinin ve güzelliğinin sırrını ilk kez paylaştı. Ağır spor salonu antrenmanları ve katı diyetler yerine 18 yıldır düzenli olarak uyguladığı özel bir rutine dikkat çekiyor. Ünlü isim, formunu nasıl koruduğunu anlattı ve yıllardır vazgeçmediği alışkanlık merak konusu oldu. Seymour’un formunu korumasındaki en önemli etken, ağır antrenmanlar yerine sürdürdüğü Pilates ve Gyrotonic rutini. Oyuncu egzersizi yalnızca görünümü için değil, enerjisini yüksek tutmak ve güçlü kalmak için yapıyor. Hareket kabiliyetini sürdürmeyi de amaçlıyor. Seymour’un 18 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı eğitmeni Jeeny Miller’a göre programın temelinde kontrollü hareketler bulunuyor. Güçlü bir merkez bölgesi, esneklik ve doğru postür de programın ana unsurları arasında yer alıyor.

HAFTADA İKİ VEYA ÜÇ KEZ 55 DAKİKA

Seymour, uygun olduğu dönemlerde haftada iki veya üç kez antrenman gerçekleştiriyor. Seanslar yaklaşık 55 dakika sürüyor. Yoğun seyahatleri nedeniyle bu düzen zaman zaman değişse de oyuncu aktif kalmaya çalışıyor. Rutininde karın bölgesinin yanı sıra kollar, kalçalar ve bacaklar da çalıştırılıyor. Pilates’teki Hundred, Teaser, Mermaid ve reformer üzerinde yapılan Elephant hareketleri programda yer alıyor.

DAİRESEL HAREKETLERLE OMURGA DESTEKLENİYOR

Gyrotonic, pilatese benzer şekilde merkez bölgesini çalıştırıyor. Sistem, dairesel ve spiral hareketlere odaklanıyor. Omurga hareketliliği, denge ve eklem kontrolünü desteklemeyi amaçlıyor. Seymour’un yaptığı Teaser, plank to pike ve reformer egzersizleri belirli bir teknik ve vücut kontrolü gerektiriyor. Bu hareketleri birebir uygulamak herkes için uygun olmayabilir. Oyuncunun fitness anlayışının temelinde tek bir hedef bulunuyor. Uzun vadede güçlü, dengeli ve hareketli kalmak hedefleniyor. Yıllardır sürdürülen rutin, yüksek tempolu antrenmanlardan çok düzenliliği öne çıkarıyor. Kontrollü hareket, kuvvet ve esneklik bir arada tutuluyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.
Manşet

Alihan Kuriş Operasyonunda İkinci Dalga: 12 Gözaltı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı.