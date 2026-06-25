Jose Mourinho’dan Arda Güler’e Yeni Rol

İspanya La Liga devi Real Madrid’de Jose Mourinho dönemi başlarken efsanevi teknik adam ilk mesaisini kadro mühendisliğine ve genç yeteneklerin entegrasyonuna harcadı. Portekizli çalıştırıcının yeni sezonda en çok güvendiği isim milli gururumuz Arda Güler oldu. Genç yıldız takımın orta saha planlamasında önemli rol üstlenecek.

ARDA GÜLER OYUN KURUCU ROLÜNE HAZIRLANIYOR

Mourinho, oyun zekası ve yüksek teknik kapasitesi nedeniyle Arda’yı orta sahanın merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Genç yıldıza oyun kurucu görevi verilecek. Bu rol takımın yeni hücum yapılanmasının merkezinde yer alacak.

GENÇ YILDIZ TAKIMIN TEMEL TAŞLARINDAN OLACAK

Arda Güler’in kanatlarda ve merkezde oynayabilen çok yönlü yapısı teknik ekibin elini güçlendiriyor. Real Madrid yönetimi genç yıldızı kulübün geleceğindeki en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor. Bu planlama doğrultusunda yeni sezon hazırlıkları hız kazandı.