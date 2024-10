“Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu İle İlgili Gelişme”

SAĞLIK DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

Beyne giden damarlarından birine pıhtı atması sonrası hastaneye yatırılan ve akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Jülide Kural, son gelişmeleri aktardı. Türk sinemasının önemli ismi Kadir İnanır, 24 Mart tarihinde evinde yaşadığı beyin damarına pıhtı atma olayı sonrası acil bir şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İyiye giden tedavi sürecinin ardından 4 ay yoğun bakımda kalan İnanır, daha sonra normal odaya alınarak taburcu olmuştu. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu sefer Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden tedavi altına alındı.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

75 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında sevindirici haberi Jülide Kural verdi. Kural, İnanır’ın tedavisinin her gün iyiye gittiğini vurguladı ve yakında taburcu olacağını duyurdu. Usta oyuncuyu bu zor süreçte hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan Kural, şu ifadelerde bulundu: “Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini her daim kaygıyla ama yine de umutla izlemeyi sürdürüyor.”

SİNEMAYA OLAN SEVGİSİ

Kural, İnanır’ın her zamanki gibi çok sinirlendiğini, ancak gülümsemesini de onlardan hiç esirgemediğini belirterek, “Kanımca sinemayı özlüyor hem de çok özlüyor.” ifadelerini kullandı.