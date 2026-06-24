Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Endişelendiriyor

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Kadir İnanır ve bir arkadaşının gülümseyerek poz verdiği an
Kadir İnanır'ın sağlık durumu, tedavi sürecinin zorluğu ve yakınlarının endişeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.
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Magazin gündeminde kritik sağlık durumuyla takip edilen Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındı ve 22 Mayıs’ta entübe edildi. Tedavisi devam eden sanatçının son durumu sevenlerini endişelendiriyor. Kaynaklar, usta oyuncunun tedaviye olumlu yanıt vermediğini açıkladı.

ANİDEN FENALAŞTI

Sanatçı 14 Mayıs’ta evinde aniden fenalaştı. Yakınları durumu fark edince hastaneye kaldırıldı. Tetkikler sonucu zatürre teşhisi konuldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kadir İnanır doktorun önerisiyle yoğun bakıma alındı. Tedavi süreci titizlikle yürütülüyor.

EŞİ SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Hayat arkadaşı Jülide Kural durum hakkında bilgi verdi. Kadir’in üşüttüğünü ve ciğerlerinde enfeksiyon geliştiğini söyledi. Doktorların durumu iyiye gittiğini ancak özen gerektiğini belirtti.

SİGARA EN BÜYÜK DÜŞMAN

Jülide Kural sigara kullanımına dikkat çekti. Sanatçının sigarayı bırakamadığını ve son dönemde artırdığını ifade etti. Bu durumun tedaviyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

AKCİĞERDE TÜMÖR TESPİTİ

22 Mayıs’ta entübe edilen İnanır’ın akciğerinde tümör görüldü. Jülide Kural riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Güzel haberler almayı umduklarını söyledi.

TEDAVİYE OLUMLU YANIT YOK

Durumu stabil olan usta oyuncu tedaviye yanıt vermedi. Kaynaklar bu durumun endişe verici olduğunu belirtti. Sağlık ekibi yoğun bakım sürecini sürdürüyor.

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