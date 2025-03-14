Kanlı Ay Tutulması ve Astrolojik Etkileri

KANLI AY TUTULMASI GÖKYÜZÜNDE İZLENDİ

Kanlı Ay tutulması gece saatlerinde gözlemlendi ve milyonlarca kişi bu eşsiz anı gökyüzüne yönelerek izledi. “Tam ay tutulması” olarak adlandırılan bu etkileyici doğa olayı, Dünya’nın, Güneş ile Ay’ın tam ortasına girmesiyle gerçekleşiyor. Böylece güneş ışığı engelleniyor ve Ay yüzeyine gölge gibi düşüyor. Bu süreçte Ay, kırmızımsı bir renk alarak “Kanlı Ay” şeklinde görünüyor. Kanlı Ay tutulması 13 Mart Perşembe’yi 14 Mart Cuma’ya bağlayan gecede yaşandı. Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler tarafından sağlıklı biçimde izlendi. Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise ay batmadan önce bu tutulmanın tam evresi olarak bilinen “Totalite”yi kısmen görebildi. Türkiye saatiyle sabah 09.20’de başlayan tutulma, 40 dakika sonra en yoğun halini aldı ve Türkiye’den doğrudan gözlemlenmedi. Astrofotoğrafçılar ve gökyüzü tutkunları, tutulmayı izlemek ve fotoğraflamak için dış mekanlara akın etti. Kanlı Ay Tutulması’nın muhteşem görüntüsü, sosyal medya üzerinde büyük ilgi uyandırdı. Gökyüzündeki bu etkileyici gösteri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ASTRONOMİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Astrolog Aysun Koç, stüdyoda kanlı Ay tutulmasını değerlendirdi. Koç, “Başak burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor. Ay tutulması önemli yıldızlardan birinde gerçekleşiyor. Burası deneb grubu yıldızları içeriyor. Karşıtlığında ise markab dediğimiz sabit yıldız etkisi var. Bu da şu an özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin haritasındaki Venüs ile güçlü bir etkileşim içinde. Tam üzerinde oluyor. Bu ay tutulması Satürn baskısı altında gerçekleşiyor.” dedi. Koç, kanlı Ay tutulmasının etkilerine dair bilgiler paylaştı: “Satürn baskısı altında olduğunu söyledim. Bu da direkt ciddiyetle bir baskı etkisi yaratıyor. Özellikle hayatımızda otorite konumundaki kişilerle birtakım problemleri de beraberinde getirebilir. 23 derece Balık’taki sabit yıldız ise üzüntü, keder ve yıkımla ilgilidir. Dolayısıyla da problemli bir şekilde gelmiş oluyor. Öte yandan bu ay tutulmasına Uranüs’ten bir destek var. Bu da yeni, farklı bir bakış açısıyla sorunları fırsata çevirme şansını sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Koç, kanlı Ay tutulmasına ilişkin, “Bu tutulma ile ülkemiz adına önemli ekonomik kararların alınacağını düşünüyorum. Etkileri 14 Şubat’tan itibaren başlamıştı. Ancak en yoğun etki özellikle 14 Mart’tan bir hafta önce ve bir hafta sonrasında yoğunlaşacak. Sonrasında etkiler Eylül ayının 15’ine kadar devam edecek. Tutulma anında ayrıca başka problematik noktalar var. Venüs Koç burcunda retro pozisyonda. Merkür ise Koç burcunda durağan pozisyonda. Bunlar, mevcut Türkiye Cumhuriyeti haritasıyla sorunlu etkiler içeriyor. Plüton’la zorluklar yaratma riski artıyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda sorunlu yapıların ortaya çıkması söz konusu. Jüpiter, bu retro ve durağan pozisyondaki gezegenlerle küçük bir destekleyici etkide bulunuyor. Yani, alınacak kararlar önemli olsa da etkilerinin büyük olabileceğini düşünmüyorum. Ancak kurtarıcı ve destekleyici etkilere sahip durumdayız. Mundane astroloji yani ulusal astroloji bağlamında baktığımız zaman, Türk halkını biraz zorlayacak etkilerin olabileceğini görüyoruz.” dedi.