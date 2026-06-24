Karahan: Enflasyon Beklentilerindeki Bozulma Sınırlı

Ekonomi
Bir sunum sırasında konuşan bir adam, arka planda grafikler var
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da enflasyon ve makroekonomik görünüm üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra’da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum yaptı. Arz şoklarının etkisiyle gıda ve enerji enflasyonunun yükseldiğini belirtti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla bu etkilerin sönümlenebileceğini söyledi. Yavaşlayan talep ve azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını iyileştireceğini kaydetti.

ARZ ŞOKLARI VE TALEP YAVAŞLAMASI DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR

Karahan, gıda ve enerjide arz gelişmelerinin etkili olduğunu söyledi. Hizmetlerde azalan katılık dezenflasyonu destekledi. Kira ve eğitim kalemlerinde katılık azaldı. Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı. Hanehalkı beklentilerinde gerileme genele yayıldı. İktisadi faaliyet yavaşladı ve kapasite kullanımı zayıf seyretti. Talep göstergeleri yavaşlamaya işaret etti. Kredi büyümesinde yavaşlama görüldü. Karahan, “Enflasyon beklentilerindeki bozulma jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kalmaya devam etmektedir” dedi.

DÖVİZ REZERVLERİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Karahan, jeopolitik gelişmelerin cari işlemler üzerindeki etkisini değerlendirdi. Dış ticaret açığının yılın ikinci çeyreğinde gerilediğini belirtti. Turizm üzerindeki etkinin sınırlı kaldığını söyledi. Cari işlemler açığının tarihsel ortalamasına göre ılımlı olduğunu bildirdi. Hanehalkının döviz talebinin sınırlı kaldığını ifade etti. “Yurt içi yerleşiklerin TL talebi güçlü kalmaya devam etmekte” dedi. “Döviz rezervleri ise güçlü seviyelerde” diye ekledi.

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