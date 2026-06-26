Uğur Karakullukçu, TFF Başkanı’na İronik Gönderme Yaptı

Spor
Düşünceli bir adam, elini çenesine dayamış
Milli Takım, son maçında ABD'yi yenmesine rağmen performans düşüklüğü eleştirileriyle karşılaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahiplerinden olduğu 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçına çıkan A Milli Takımımız, ev sahibi ABD’yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda edilse de sahadaki oyun eleştirildi. Uğur Karakullukçu takımın performans düşüklüğüne dikkat çekti.

SAHADAKİ OYUN TATMİN ETMEDİ

Karakullukçu, galibiyete rağmen sahadaki oyundan memnun olmadığını belirtti. “Yaşadığımız büyük düşüş beni şoke etti” dedi. Sadece 9 şut ve yüzde 47 topla oynama oranına dikkat çekti. Gollerin tesadüfi geldiğini savundu. Daha sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ironik bir gönderme yaptı. “Normalde federasyon başkanımız için 30 şut atmak daha kıymetli” ifadesini kullandı. “Maç kazanmaktan ziyade istatistik kasmayı seviyoruz” diye ekledi.

MONTELLA'NIN TAVRI ELEŞTİRİLDİ

Ümit Özat, Montella’nın bu maçtaki hırsını ilk iki maçta görmediklerini söyledi. Erman Özgür, “Montella gitsin desem hiç başım ağrımaz” dedi. Erman Toroğlu ise yedeklerin iyi oynadığını belirtti. “Önceki maçlarda neden oynayamadılar?” diye sordu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.