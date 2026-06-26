Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahiplerinden olduğu 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçına çıkan A Milli Takımımız, ev sahibi ABD’yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda edilse de sahadaki oyun eleştirildi. Uğur Karakullukçu takımın performans düşüklüğüne dikkat çekti.

SAHADAKİ OYUN TATMİN ETMEDİ

Karakullukçu, galibiyete rağmen sahadaki oyundan memnun olmadığını belirtti. “Yaşadığımız büyük düşüş beni şoke etti” dedi. Sadece 9 şut ve yüzde 47 topla oynama oranına dikkat çekti. Gollerin tesadüfi geldiğini savundu. Daha sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ironik bir gönderme yaptı. “Normalde federasyon başkanımız için 30 şut atmak daha kıymetli” ifadesini kullandı. “Maç kazanmaktan ziyade istatistik kasmayı seviyoruz” diye ekledi.

MONTELLA'NIN TAVRI ELEŞTİRİLDİ

Ümit Özat, Montella’nın bu maçtaki hırsını ilk iki maçta görmediklerini söyledi. Erman Özgür, “Montella gitsin desem hiç başım ağrımaz” dedi. Erman Toroğlu ise yedeklerin iyi oynadığını belirtti. “Önceki maçlarda neden oynayamadılar?” diye sordu.