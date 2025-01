Kartalkaya’daki Yangının Aşçısı O Anları Anlattı

OTEL YANGININI UNUTAMADI

Bolu’daki otel yangının ardından, ailesinin İzmir’in Selçuk ilçesine dönen 26 yaşındaki aşçı Mustafa Serbest, yangın gecesi yaşadığı korkunç anları anlattı. 3 yıldır Grand Kartal Otel’de çalıştığını ve bu nedenle bölgeyi tanıdığını belirten Serbest, yangın gecesini asla unutamayacağını ifade etti.

PANİK DURUMU VE İLK HAREKETLER

Otelin ikinci katındaki odasında bulunan Serbest, “Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. ‘Yangın var’ diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu.” şeklinde konuştu. Serbest, yangın sırasında eşyalarına ulaşmadan garaja gittiğini ve orada 15-20 kişiyle kapıyı açmaya çalıştıklarını da anlattı. “03.30’da dışarı çıktım. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içeride cebelleştik” dedi.

YETERSİZ YANGIN ÖNLEMLERİ

Dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu ve insanların pencerelerden yardım çağırdığını gördüğünü belirtti. İtfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini söyleyen Serbest, otelde kurtulmak için pencerelerden atlayanlara tanıklık ettiğini kaydetti. Yangın önlemleriyle ilgili şu sözleri sarf etti: “Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü sayılıydı. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Sulama sistemi yoktu. Yangın merdiveni personel tarafından kullanılıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi.”

İNSANLIK DRAMI VE DERİN YARALAR

Serbest, bir daha Kartalkaya’ya gitmek istemediğini vurgulayarak, “Ben ölmeyeceğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız… Kendi babası çocuğunu atıyor. Bu durumu yaşayabilir misiniz? Herkes kendi canını ortaya koydu. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık.” dedi.