Katılım Sigortacılığında Prim Üretimi Yüzde 50 Arttı

Katılım sigortacılığı sektörü, bu yılın ilk yarısında önemli bir büyüme performansı sergiledi. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 oranında arttı. Toplam prim üretimi 48 milyar 843 milyon 620 bin liraya ulaştı. Geçen yılın tamamında ise 70,2 milyar liralık prim üretimi gerçekleşmişti.

OTO SİGORTALARI LİDERLİĞİNİ KORUDU

Hayat dışı sigortalar toplam prim üretiminin yüzde 96,2’sini oluşturdu. Bu alanda en yüksek payı oto sigortaları branşı aldı. Söz konusu branşta 20,9 milyar lira prim üretildi. Yangın ve doğal afetler branşında 5 milyar 960 milyon lira prim oluştu. Hastalık-sağlık branşında ise 3 milyar 939 milyon lira prim üretimi kaydedildi. Katılım sigortacılığının sektördeki pazar payı yüzde 4 olarak gerçekleşti.

KÜRESEL İSLAMİ SİGORTACILIK VARLIKLARI 71 MİLYAR DOLARI AŞTI

Uluslararası İslami Finansal Hizmetler Kurulu raporuna göre küresel İslami finans varlıkları 4,4 trilyon doları geçti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, bu verileri değerlendirdi. Küresel İslami sigortacılık varlıklarının yıllık yüzde 14 büyüdüğünü belirtti. Bu varlıkların 71 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Varlıkların yüzde 75’inin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde yoğunlaştığını aktardı. Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika bölgelerinin yüksek büyüme potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi.

BES VE OKS’DE KATILIM FONLARININ PAYI YÜZDE 36

Türkiye’de haziran ayı itibarıyla toplam 8 katılım sigorta şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin dördü hayat dışı, üçü hayat ve emeklilik alanında yer alıyor. Bir şirket ise katılım reasürans alanında hizmet veriyor. Katılım sigorta şirketlerinin hayat sigortalarındaki pazar payı yüzde 1,6 oldu. Hayat dışı sigortalardaki pazar payı ise yüzde 7,5 seviyesine ulaştı. Toplam prim üretiminin yüzde 42’si acenteler aracılığıyla gerçekleştirildi. Bankalar yüzde 21, diğer kanallar yüzde 19 pay aldı. Doğrudan satış yüzde 11, brokerler ise yüzde 7 oranında katkı sağladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın 851 milyar lirası katılım esaslı fonlarda değerlendiriliyor. BES ve OKS’deki toplam fonlar içinde katılım esaslı fonların payı yüzde 36 oldu. Sadece OKS fonlarında bu oran yüzde 60 seviyesine çıktı.

DANIŞMA KOMİTELERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

SEDDK, katılım sigortacılığını yaygınlaştırmak için mevzuat çalışmalarını sürdürüyor. Danışma komitelerinin karar alma süreçlerini daha etkin hale getirecek bir genelge taslağı hazırlandı. Taslakla karar tutanakları için standart bir şablon belirleniyor. Katılım uyum birimlerinin görev ve sorumlulukları güçlendiriliyor. Kararların gerekçeli, izlenebilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu düzenlemenin uygulamadaki farklılıkları azaltması bekleniyor. Vatandaşların katılım sigortacılığına duyduğu güvenin de pekişmesi öngörülüyor.

YENİ DAĞITIM KANALI MODELİ GELİYOR

Katılım sigortacılığı ürünlerinin erişilebilirliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor. Katılım finans esaslarından taviz vermeden yeni bir dağıtım kanalı modeli üzerinde çalışılıyor. Bu modelin tamamlanmasıyla ürünlerin raflardaki görünürlüğünün artması hedefleniyor. Daha geniş kitlelere ulaşılması ve vatandaşların bu ürünlerden faydalanması amaçlanıyor.

KÜRESEL TEKAFÜL PİYASALARIYLA ENTEGRASYON HEDEFİ

SEDDK, uluslararası tekafül sisteminin Türkiye’de uygulanması için altyapı oluşturuyor. Bu modelle katılım sigortacılığının uluslararası standartlarla uyumu güçlendirilecek. Ürün ve iş modeli çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Türkiye’nin küresel tekafül piyasalarıyla entegrasyonu geliştirilecek. Başta Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olmak üzere uluslararası yatırımcıların ilgisi artırılacak. Yeni yatırım ve işbirliği imkanlarının oluşması bekleniyor.

SEKTÖR PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİMLER ZORUNLU TUTULUYOR

Katılım sigortacılığının gelişimi için algı ve farkındalık çalışmaları önem taşıyor. SEDDK bu kapsamda şirket personeline yönelik eğitimleri zorunlu hale getirdi. Eğitim programları alanında uzman eğitimciler tarafından düzenleniyor. “Katılım Finans Sisteminin Tarihi Gelişimi” gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler veriliyor. Katılım bankacılığı ve sermaye piyasalarıyla ilişki bütüncül yaklaşımla ele alınıyor. Bu eğitimlerin belirli periyotlarla yenilenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.