2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda üst üste mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda eden A Milli Takım, gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Prestij mücadelesi öncesi Kenan Yıldız soruları yanıtladı. Genç yıldız, takımın moral durumu ve ABD maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

KENAN YILDIZ: SAHADA İSTEDİĞİMİZİ YAPTIK AMA SONUÇ GELMEDİ

Kenan Yıldız takımın erken vedasına değindi. Herkes üzgün ama futbol bu dedi. İstediklerini sahaya yansıttıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Kötü oynadıklarını düşünmediğini belirtti. “Bazen uğraşırsınız, istediğinizi sahaya yansıtsanız bile istediğinizi alamazsınız.” ifadesini kullandı. “Futbolun 3 skordan oluştuğunu hepimiz biliyoruz.” diye ekledi.

ABD TARAFTAR BASKISINI GALATASARAY DEPLASMANINA BENZETTİ

ABD’nin ateşli taraftarı sorulduğunda Kenan Yıldız, Galatasaray deplasmanı tecrübesine atıfta bulundu. “Galatasaray deplasmanından da hatırlıyorum, büyük taraftarların önünde oynamaya oldukça alışkınım.” dedi.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ VE GELECEK İÇİN SÖZ VERDİ

Kenan Yıldız, turnuvadaki başarısızlık için özür diledi. “Türk halkından ve tüm taraftarlardan özür dilerim.” dedi. “Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığıydı.” diye ekledi. “Bundan sonraki turnuvalarda sizi gururlandırmak için en iyisini yapacağız.” ifadesini kullandı.