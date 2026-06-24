Kerimcan Durmaz Yıllar Sonra İtiraf Etti

Kerimcan Durmaz, yıllar önce gerçekleşen bir olayla ilgili ifade verdi. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılık karşısına çıktı. Kamuoyu ev partileri iddialarına odaklanmıştı ancak ifadede farklı bir detay öne çıktı.

2018 YILINDA ABD’DE BİR KEZ KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testin sonucu negatif çıktı. Kerimcan Durmaz, savcılıktaki sorgusunda geçmişine dair bir olayı doğruladı. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece bir kez uyuşturucu kullandığını kabul etti. O tarihten beri benzer bir madde kullanmadığını belirtti.

EV PARTİSİ İDDİALARINI KESİN DİLLE REDDETTİ

Soruşturma dosyasında evinde uyuşturucu partileri düzenlediği iddiaları da soruldu. Bu suçlamaları kesin olarak reddetti. Evindeki hareketliliğin yanlış yorumlandığını ifade etti. Zaman zaman arkadaşlarının kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Bu buluşmaların parti niteliği taşımadığını savundu.