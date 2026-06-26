Kokain ve Metamfetamin Ticareti Rekor Kırdı

Dünya
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Uyuşturucu ticaretindeki artış, yeni türlerin piyasada yaygınlaşmasına ve kullanım alışkanlıklarının değişmesine yol açtı.
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Dünya genelinde uyuşturucu ticaretinde büyük bir artış yaşanırken kokain üretimi ve ele geçirilen metamfetamin miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Eroin arzındaki çöküşün yarattığı boşluğu dolduran yeni uyuşturucu türlerindeki artışa karşı uyarı yapıldı. Saf kokain üretimi yaklaşık 4 bin 100 tona ulaştı.

KOKAİN ÜRETİMİ SON ON YILDA DÖRT KAT ARTTI

Bu miktar son on yılda dört katlık bir artışa denk geliyor. Ele geçirilen metamfetamin miktarları yılda yüzde 13 büyümeyi gösterdi. Monica Juma piyasada yeni uyuşturucu türlerinde artış görüldüğünü söyledi. Bazı yeni türlerin eskisinden daha güçlü olduğu saptandı.

SENTETİK AFYONLAR EROİNİN YERİNİ DOLDURUYOR

Afganistan’da afyon üretimi Taliban yasağı sonrası keskin düştü. Bu durum eroin tedarikinde gerilemeye yol açtı. Fentanil ve nitazenler gibi sentetik afyon raporları 2024’te arttı. Bu maddeler Avrupa’da eroin boşluğunu dolduruyor olabilir. Yeni psikoaktif madde vakaları çoğu bölgede artış gösterdi. Kuzey Amerika’da bu artış yüzde 10 oldu. Avrupa’da yüzde 80’in üzerine çıktı. Okyanusya’da ise yüzde 150 oranında yükseldi.

KOKAİN KULLANIMI GÜNLÜK RUTİNE YAYILIYOR

Kokain arzı ve talebi güçlü şekilde artmaya devam ediyor. Tüketim şekli değişirken saflık oranı arttı ve fiyatlar düştü. Kokain kullanımı gece hayatının ötesine geçti. Sosyal ortamlara yayılıp günlük rutinlere entegre oldu. Dezavantajlı gruplar arasında crack kokain kullanımı arttı. Eroin kullanımından crack kokaine doğru bir kayma belirlendi. Tedavi verileri Batı ve Orta Avrupa’da crack artışını doğruluyor.

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