Konya İl Milli Eğitim’de 202 Kişilik İUP Başlıyor

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 202 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatıldığını duyurdu. Program iş deneyimi kazanmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler için fırsat sunuyor. Başvurular 25 Haziran’da başladı ve 29 Haziran’da sona erecek.
BAŞVURULAR 29 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR
Adaylar için başvuru ekranı açıldı ve yoğun ilgi bekleniyor. Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgi İŞKUR’un resmi kanallarından alınabiliyor. Yetkililer kontenjan sınırı nedeniyle son başvuru tarihinin kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor.
KATILIMCILAR TEMMUZ AYINDA GÖREVE BAŞLIYOR
Başvuruların ardından belirlenecek 202 katılımcı Temmuz ayında görevlerine başlayacak. Katılımcılar Milli Eğitim bünyesinde çeşitli alanlarda çalışarak tecrübe kazanacak. Program 6 Temmuz 2026’da başlayacak ve 30 Eylül 2026’da sona erecek.