Latin Amerika’dan Türkiye’ye 3,4 Milyar Dolar Yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda bölgede yaşanan deprem nedeniyle taziye dileklerinde bulundu ve arama-kurtarma çalışmalarında destek sözü verdi. Bolat, Türkiye ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde geliştiğini anımsattı. 1998’de başlatılan Latin Amerika ve Karayipler Açılım Politikası meyvelerini vermeye başladı.

BÖLGEDEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK SAYISI ARTTI

2002’de altı olan diplomatik temsilcilik sayısı bugün 20 oldu. Bölgedeki çoğu ülkede ticaret müşavirlikleri bulunuyor. Latin Amerika ülkelerinin Türkiye’de 18 büyükelçiliği var. 20 yılda önemli ticari ve siyasi anlaşmalar imzalandı. Türkiye’den bölgeye direkt uçuşlar başladı. TİKA bölgede yardım faaliyetleri yürütüyor. Türk kurumları deprem ve kasırga gibi afetlerde hızlı yardım ulaştırdı.

YATIRIMCILARA VERGİ İNDİRİMİ VE TEK DURAK OFİS

Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonominin 23 çeyrektir büyüdüğünü söyledi. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü 1,1 trilyon doları aştı. Dünyada 16. sırada yer alıyor. Uluslararası yatırımcılara teşvikler sağlamak için düzenlemeler yapıldı. Kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildi. Yatırımcılar için Tek Durak Ofis uygulaması başlatıldı. Kişi başına milli gelir 18 bin doları aştı. Enflasyon gerileme trendine girdi ve işsizlik tek haneli.

2026 İHRACAT HEDEFİ 410 MİLYAR DOLAR

2025’te 390 milyar dolarlık ihracat yapıldı. 2026 hedefi 410 milyar dolar. Türk müteahhitlik sektörü 138 ülkede 562 milyar dolarlık proje üstlendi. Türkiye bu yıl NATO Zirvesi, COP 31 ve Uluslararası Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

LATİN AMERİKA İLE TİCARET 25 YILDA 18 KAT ARTTI

2000 yılında bölge ile ticaret hacmi 920 milyon dolardı. 25 yılda 18 kat artarak 16,4 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 5 ayında ticaret 8,3 milyar dolar oldu. Türkiye’nin bölgeye ihracatı altın, mücevher, demir-çelik ve otomotiv ağırlıklı. İthalatta canlı hayvan, ham altın, soya, kahve ve pamuk öne çıkıyor. Bölgenin Türkiye ticaretindeki payı ihracatta yüzde 2,1, ithalatta yüzde 3. Hedef daha dengeli bir ticaret yapısına kavuşmak. MERCOSUR ve Pasifik İttifakı gibi entegrasyonlar yakından takip ediliyor. AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması izleniyor. Türkiye’nin Gümrük Birliği tecrübesi MERCOSUR için önemli görülüyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN LATİN AMERİKA PROJELERİ 1,6 MİLYAR DOLAR

Bolat, bölgede 24 ülke ile Karma Ekonomi Komisyonu olduğunu söyledi. Bazı ülkelerle JETCO mekanizması var. Paraguay ile ilk JETCO toplantısı yapıldı. 8 ülke ile yatırımların korunması anlaşması imzalandı. 6 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. DEİK bünyesinde 13 iş konseyi bulunuyor. Bölgede 688 Latin Amerika sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin Türkiye’deki sermaye stoku 3,4 milyar dolar. Türkiye’den bölgeye giden doğrudan yatırım stoku 1,3 milyar dolar. Türk şirketleri liman, enerji, inşaat ve turizm gibi sektörlerde yatırım yapıyor. Türk müteahhitlerin bölgede üstlendiği proje sayısı 45, değeri 1,6 milyar dolar.

TÜRK DİZİLERİ LATİN AMERİKA'DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Türk dizileri 150’den fazla ülkede günde 1 milyarın üzerinde izleyiciye ulaşıyor. Dizi ihracatı yıllık 610 milyon dolar. Bu ihracatın yüzde 22’si Amerika kıtasına yapılıyor. Amerika kıtasına giden dizi-film ihracatının yüzde 40’ı Latin Amerika pazarına gidiyor. Latin Amerika’da Türk dizilerine ilgi arttıkça Türkçe öğrenme talebi de artıyor. Latin Amerika’nın dizi film üretim tecrübesiyle ortak yapımlar yapılabilir. Ortak yapım, uyarlama ve senaryo değişimi gibi alanlarda işbirliği mümkün.