Letonya’da Rusça Resmi Faaliyetlerden Kaldırılıyor

Puntulis’in talimatı doğrultusunda Kültür Bakanlığına bağlı kurumlar ve devlet şirketlerinde resmi faaliyetler kapsamında Rusça kullanımının kamusal alandan kaldırılması öngörülüyor. Karar kapsamında uluslararası etkinlikler, strateji belgeleri, reklam materyalleri ve resmi internet sitelerinde Rusça kullanımına son verilecek. Kültür Bakanlığı, düzenlemenin Letoncayı tek resmi dil olarak tanımlayan Anayasa hükümlerine dayandığını açıkladı.
ÖZGÜN RUSÇA ESERLERE İSTİSNA GETİRİLDİ
Talimat, özgün eserlerin Rusça olduğu profesyonel sanatsal faaliyetleri kapsamıyor. İlgili kurumların yeni düzenlemeleri 30 Temmuz’a kadar uygulamaya koyması gerekiyor.
ENTEGRASYON PROJELERİ YENİDEN ELE ALINIYOR
Kültür Bakanlığı Parlamento Sekreteri Ivars Aboliņs, Rusça kullanımını teşvik eden projelerin gözden geçirileceğini belirtti. Bu projelerde Rusça ara dil olarak kullanılmıştı.
RUS TİYATROSUNA CEPHE REKLAMI ELEŞTİRİSİ
Riga’daki Michael Chekhov Rus Tiyatrosu, bina cephesine Rusça reklam yerleştirdiği için eleştirilmişti.