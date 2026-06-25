LGS Sonuçları 10 Temmuz’da Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı LGS merkezi sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2026’da açıklanacağı ve tercihlerin 13-24 Temmuz’da yapılacağı netleşti. Sonuçlar MEB’in resmi internet sitesinde duyurulacak. Geçmiş yıllarda erken açıklama yapıldığı görüldü.

LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ 2026'DA AÇIKLANIYOR

MEB’in resmi kılavuzuna göre sonuçlar 10 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Değerlendirme işlemleri erken tamamlanırsa sonuçlar birkaç gün önce açıklanabilir. Resmi tarih ise 10 Temmuz Cuma günü. Sonuçlarla birlikte taban puanlar ve yüzdelik dilimler kesinleşecek.

SONUÇLAR MEB SİTESİNDE SORGULANACAK

Adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sorgulama sonuçlar açıklandığı anda başlayacak.

TERCİH DÖNEMİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

10 Temmuz’da sonuçlarla birlikte tercih kılavuzu ve kontenjan tabloları yayımlanacak. Tercih başvuruları 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 arasında alınacak. Öğrenciler bu tarihler arasında tercihlerini yapabilecek.