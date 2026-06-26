LGS ve YKS Sonuç Tarihleri Belli Oldu

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yoğun geçen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı nihayet sona eriyor. Geçtiğimiz yıl 8 Eylül’de başlayan maratonda yarın son ders zili çalacak. Öğrenciler ikinci dönem yorgunluğunu geride bırakıp dinlenme fırsatı bulacak.

SINAVLARA GİRENLER İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI

Eğitim yılı geride kalırken son sınıf öğrencilerini sonuç heyecanı sardı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. YKS sonuçları ise 22 Temmuz’da öğrenilebilecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN SEMİNERLER ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Öğrenciler tatile çıkarken öğretmenler için süreç devam ediyor. 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Seminerleri 29-30 Haziran’da yapılacak. Seminerler Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden tamamen çevrim içi gerçekleştirilecek.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Milyonlarca insan yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken gelecek yılın planlaması hazır. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ders zili 14 Eylül’de çalacak. Yeni eğitim-öğretim yılı 2026-2027 için bu tarih belirlendi.