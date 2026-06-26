Maarif Modeli’nin Rotasını Öğretmenler Belirliyor

Eğitim
Öğretmen sınıfta ders anlatıyor, öğrenciler dinliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki gelişmeleri değerlendirerek, öğretmen ve velilerle sürekli iletişim içinde olacaklarını belirtti.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl eğitim alanında hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ikinci yılını geride bıraktıklarını belirtti. Eğitimin canlı ve dinamik bir süreç olduğunu vurguladı.

KARARLAR MASADA DEĞİL SAHADA ŞEKİLLENDİ

Bakan Tekin yıl boyunca sürpriz okul ziyaretleri yaptı. Öğretmen odası buluşmaları gerçekleştirdi. Kararların sahada şekillendiğini vurguladı. Öğretmen ve velilerden gelen geri bildirimler incelendi. Model gelişen şartlara göre güncellenecek. Sürekli güçlendirileceği ifade edildi. Bakan Tekin istişare ve ortak akıl vurgusu yaptı. Sahadan kopmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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