Macron ve Merz NATO Zirvesi’ni Konuştu

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’nın oluşturduğu E5 ülkelerinin liderleri, Berlin’de bir araya gelerek NATO Zirvesi öncesinde ortak mesajlar verdi. Ev sahibi Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu buluşmanın önemine vurgu yaptı. Merz, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek zirveyi birlikte başarılı kılmak istediklerini söyledi. Tehlikeli bir dönemde güvenliğe hizmet edeceklerini belirtti. Transatlantik ilişkileri güçlendireceklerini ve Avrupalıları bir araya getireceklerini ifade etti.

MERZ’DEN SAVUNMA HEDEFLERİ

Friedrich Merz, beş büyük Avrupa ülkesi olarak beş mesaj verdiklerini açıkladı. Birinci mesajda, tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda güvenliği koruyan bir NATO’yu desteklediklerini belirtti. İkinci olarak ittifakı yenilemek istediklerini dile getirdi. NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini ve Lahey Zirvesi’ndeki kararları hayata geçireceklerini söyledi. Savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 3,5’ine çıkaracaklarını bildirdi. Merz, Almanya’nın bu orana 2029’da ulaşmayı hedeflediğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin toplantıya katıldığını aktardı.

MACRON’DAN GÜÇLÜ İTTİFAK VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara’daki 36’ncı NATO Zirvesi’ne dikkat çekti. Bu zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde pekiştireceğini söyledi. E5 zirvesinde Ukrayna ve İran konularını ele aldıklarını belirtti. Avrupalılar ve Amerikalılar arasında fikir birliği yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.