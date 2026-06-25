Macron ve Merz NATO Zirvesi’ni Konuştu

Dünya
NATO Zirvesi'nde liderler basın toplantısı düzenliyor
E5 ülkelerinin liderleri, Berlin'de NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve iş birliği konularında önemli mesajlar paylaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’nın oluşturduğu E5 ülkelerinin liderleri, Berlin’de bir araya gelerek NATO Zirvesi öncesinde ortak mesajlar verdi. Ev sahibi Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu buluşmanın önemine vurgu yaptı. Merz, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek zirveyi birlikte başarılı kılmak istediklerini söyledi. Tehlikeli bir dönemde güvenliğe hizmet edeceklerini belirtti. Transatlantik ilişkileri güçlendireceklerini ve Avrupalıları bir araya getireceklerini ifade etti.

MERZ’DEN SAVUNMA HEDEFLERİ

Friedrich Merz, beş büyük Avrupa ülkesi olarak beş mesaj verdiklerini açıkladı. Birinci mesajda, tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda güvenliği koruyan bir NATO’yu desteklediklerini belirtti. İkinci olarak ittifakı yenilemek istediklerini dile getirdi. NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini ve Lahey Zirvesi’ndeki kararları hayata geçireceklerini söyledi. Savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 3,5’ine çıkaracaklarını bildirdi. Merz, Almanya’nın bu orana 2029’da ulaşmayı hedeflediğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin toplantıya katıldığını aktardı.

MACRON’DAN GÜÇLÜ İTTİFAK VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara’daki 36’ncı NATO Zirvesi’ne dikkat çekti. Bu zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde pekiştireceğini söyledi. E5 zirvesinde Ukrayna ve İran konularını ele aldıklarını belirtti. Avrupalılar ve Amerikalılar arasında fikir birliği yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.
Manşet

Kadir İnanır Vefat Etti

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda entübe edildi ve tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncudan acı haber geldi.
Manşet

Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı

Trafikten men edilme veya haciz nedeniyle otoparka çekilen araçlar zamanla görüntü kirliliği oluşturdu ve işletmeciler için sorumluluk yarattı. Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yıllardır bekleyen araçların sorun haline geldiğini söyledi.
Manşet

Niğde’de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği öğrenildi.