Zohran Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı ön seçimindeki ezici zaferinin ardından partide oluşan “Zohran Mamdani kanadı” Demokratları korkutmuyor gibi görünse de işler aslında hiç de öyle değil. Mamdani’nin müttefiklerinin üç ön seçimde zafere ulaşması, aralarında görevdeki Temsilciler Adriano Espaillat ve Dan Goldman’ın da bulunduğu isimleri mağlup etmesi, pek çok kıdemli Demokrat kongre üyesinde huzursuzluğa yol açtı. En acil endişe ise bu tablonun Kasım ayında Meclis’i kazanma şansını daha da zorlaştırması; Cumhuriyetçilerin, Mamdani ekibinin en tartışmalı pozisyonlarını reklam malzemesi yapmak için sabırsızlandığı belirtiliyor.

MODERAT DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ

New Jersey’li ılımlı Demokrat Temsilci Josh Gottheimer, sosyalistlerin büyük bir zafer kazandığını ancak partinin kontrolünü ele geçirmelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Gottheimer, “Sosyalistsen Demokrat değilsin” ifadelerini kullanırken Mamdani’nin İsrail müttefiklerine yönelik tutumunu da eleştirdi. Gottheimer ve diğer ılımlılar, Cumhuriyetçilerin en kırılgan üyelerini aşırı solcu olarak etiketleyeceğinden ve seçim yılında parti içi bölünmeleri öne çıkaracağından endişe ediyor. New York’un etkili Demokratlarından Temsilci Gregory Meeks ise kaybedilen paylaşımları hatırlatarak “New York için iyi bir gece değildi” derken, Demokratların kaynaklarını birbirine harcamak yerine Cumhuriyetçilerle ve Donald Trump’la savaşmak için kullanması gerektiğini vurguladı.

PARTİ İÇİNDE BİRLİK ÇAĞRISI

Seçimi kazanması zor bir bölgede bulunan bir Demokrat yetkili, Demokratik Sosyalistlerin yükselişi nedeniyle bağışçılarla partiden tamamen ayrılma konusunda ciddi görüşmeler yapmaya başladığını söyledi. Ancak Demokratlar Meclis’i kazanmayı başarsa bile saflarında demokratik sosyalistlerin sayısının küçük bir azınlıkta kalacağı öngörülüyor. Parti liderleri Çarşamba sabahı kapalı bir brifingde Trump’ın kilit bölgelerdeki düşük oy oranlarına dair iç anketleri sunarken Mamdani destekli adayların zaferleri gündeme gelmedi. Mamdani adaylarının “uygun fiyatlılık” mesajı partinin ulusal düzeyde benimsediği temayla örtüşse de bu zaferler, özellikle İsrail konusunda Demokratların Washington’daki statükocu taktiklerine karşı derin bir rahatsızlığı gözler önüne seriyor.

MAMDANİ’DEN VE MÜTTEFİKLERİNDEN YANIT

New York’ta konuşan Mamdani, zaferin çalışan insanların hayatını kolaylaştıracak liderlere duyulan özlemi gösterdiğini belirterek maliyet meselesini İsrail’e askeri desteğe yönelik uzun süredir devam eden eleştirileriyle ilişkilendirdi. Meclis Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise zaferlerin Kasım seçimlerinde yankı bulacağı endişelerini küçümseyerek Mamdani ile ilişkisinin iyi olduğunu ve düzenli görüştüklerini söyledi. Jeffries, Mamdani’nin onaylarının bazılarına katılmadığını ancak bunun konuşulması gereken bir konu olduğunu ifade etti. Demokratların daha ilerici olmasını isteyip istemedikleri sorusuna ise “215 üyenin tamamına bakmak gerek, cevap kendini gösteriyor” yanıtını verdi.

UYARI VE FIRSATLAR

Long Island’lı merkezci Temsilci Tom Suozzi, aşırı solun zaferlerini ana akım Demokratlar için bir uyarı olarak nitelendirirken çözümün aşırı sol politikalara yönelmek olmadığını söyledi. Suozzi, DSA’nın ve aşırı sağın örgütlü olduğunu ve insanların ekonomik güvensizlik duygularına hitap ettiğini belirterek çözümlerine katılmadığını ifade etti. Mamdani’nin kilit müttefiklerinden kampanya stratejisti Morris Katz ise Demokratların uygun fiyatlılık odaklı “büyük çadır popülist bir parti” kurabileceğini savundu. İlerici Temsilci Ro Khanna ise zaferi “partinin ilerici kanadı için büyük bir kazanç” olarak değerlendirdi ve partinin yeni bir nesil lider istediğini belirtti.

DERİN AYRILIKLAR VE GÜNEY TEKSAS UYARISI

Teksaslı Temsilci Vicente Gonzalez ise sonuçların ülke genelini yansıtmadığını, DSA’nın kendi bölgesinde değil New York ve Kaliforniya gibi yerlerde etkili olduğunu söyledi. Gençleri daha ılımlı politikalara dahil etmek için daha fazla örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gonzalez, bu politikaları Güney Teksas’ta savunmasının son derece zor olacağını ve çoğuna kendisinin de inanmadığını belirtti. Gonzalez, sosyalist olarak görülmediğini ve hatta sosyalistler tarafından eleştirildiğini de sözlerine ekledi.