Markalı Perakendede Mayısta Satış ve Ciro Arttı

Ekonomi
Modern bir alışveriş merkezinde kalabalık bir gün
Mayıs ayında tüketici harcamalarında önemli bir artış gözlemlendi, özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerinde dikkat çekici rakamlar elde edildi.
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Tüketici harcamaları yılın ilk aylarında temkinli bir seyir izledi. Bahar dönemiyle birlikte bu tablo daha hareketli hale geldi. Markalar, Mayıs ayında Anneler Günü ve Kurban Bayramı kampanyalarıyla moral buldu. Mayıs ayında markaların büyük bölümü adet satışını ve cirosunu artırdı. Bu artış, Birleşmiş Markalar Derneği anket sonuçlarına yansıdı. Nisan ayındaki daralmanın ardından mayıs ayı genel olarak hareketli geçti. BMD Başkanı Sinan Öncel, üye markaların yüzde 84’ünün adet satışlarını artırdığını açıkladı. Ciro artışı bildiren markaların oranı yüzde 89 oldu. Adet satışında yüzde 21 ve üzeri artış dikkat çekiyor. Öncel, mayıs ayının genel olarak verimli geçtiğini söyledi.

MAYIS AYINDA EN YÜKSEK AYLIK HACİM GÖRÜLDÜ

Öncel, anketle paralel sonuçlar gözlemlediklerini kaydetti. Merkez Bankası verilerine göre hazır giyimde en yüksek aylık hacme ulaşıldı. Ayakkabı, sağlık kozmetik ve yemek kategorilerinde de aynı durum yaşandı. Mayıs ayında giyim ve ayakkabı için 208,1 milyar TL harcama yapıldı. Yemek için 196,6 milyar TL, sağlık ve kozmetik için ise 116,5 milyar TL harcandı. Bu tutarlar nisan ayına göre önemli artış anlamına geliyor. Giyim ve ayakkabıda ciro yüzde 64, yemekte yüzde 34,9 arttı. Sağlık ve kozmetikte ise ciro yüzde 23,2 yükseldi. İşlem adedi de aynı dönemde büyük oranda arttı.

MARKALARIN YÜZDE 60’I MÜLK SAHİBİYLE MAHKEMELİK

Öncel, olumlu tabloya rağmen fahiş kira artışı sorununun devam ettiğini söyledi. Markalar nakit yaratabilmek için sürekli kampanya yapıyor. Öncel, yabancıların ülkemizden alışverişi tercih etmediğini belirtti. Yerli müşteri ise ancak indirimlerle harekete geçiyor. Bu durum sektörde kârsızlık sorununu giderek büyütüyor. Perakendeci uzun süredir büyük bir kârsızlık çemberinde mücadele ediyor. 2024’te üyelerin yüzde 20’sinin kira/ciro oranı yüzde 15’in üzerindeydi. Bu oran 2025’te yüzde 42’ye, 2026’nın ilk dört ayında yüzde 56’ya çıktı. Kira/ciro dengesindeki bozulma mağaza ekonomisini zorluyor. Mayıs 2026 itibarıyla BMD üyesi markaların yüzde 60,75’i mülk sahibiyle mahkemelik durumda.

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