McConnell Hâlâ Rehabilitasyon Merkezinden Çıkamadı

Dünya Gündemi
Mitch McConnell, rehabilitasyon merkezinde gülümseyerek poz veriyor
Senatör Mitch McConnell, sağlık durumu hakkında güncel bilgilerle rehabilitasyon sürecine devam ediyor.
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ABD’li Senatör Mitch McConnell, geçtiğimiz ay evinde düşmesinin ardından haftalarca hastanede kaldıktan sonra fizik tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden henüz tıbbi olarak ayrılmasına izin verilmedi. Senatörün ofisinden yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Cumhuriyetçi senatörün sağlık durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Attending Physician Ofisi tarafından yapılan açıklamada, McConnell’in yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uyguladığı ancak henüz ofisine dönmesine izin verilmediği belirtildi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN TABURCU EDİLMEDİ

Attending Physician Ofisi’nin açıklamasına göre McConnell, Haziran ayında evinde düştükten sonra hastanede tedavi görmüş, ardından rehabilitasyon merkezine nakledilmişti. Açıklamada, senatörün günde birden fazla seansla yoğun bir fizik tedavi programı uyguladığı, bu seansların güç kazanmak ve gelecekteki düşme riskini azaltmak için tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca McConnell’in çocukluk çağında geçirdiği çocuk felcinin hareket kabiliyetini hâlâ önemli ölçüde etkilediği vurgulandı.

FANCY FARM PİKNİĞİNE KATILAMIYOR

McConnell yaptığı açıklamada, “Ağustos ayının ilk cumartesisinde Batı Kentucky’nin iyi insanlarıyla birlikte domuz ve kuzu eti ziyafeti çekmeyi çok isterdim. Her zaman olduğu gibi, tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim ve Senato’ya ve Kentucky’ye bir an önce dönmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi senatör, bu hafta sonu Kentucky’nin önemli siyasi etkinliklerinden biri olan Fancy Farm pikniğine katılamayacağını duyurdu. McConnell daha önce, haftalarca süren spekülasyonların ardından geçtiğimiz ay düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını, ayrıca zatürre geçirdiğini ancak hastaneden rehabilitasyon merkezine nakledildiğini açıklamıştı.

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