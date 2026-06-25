MEB İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okulları kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 rehberini yayımladı. Çevre, enerji, su ve geri dönüşüm odaklı uygulamaların kapsamını genişleten yeni yol haritası, eğitim sisteminde köklü bir yeşil dönüşümün ipuçlarını veriyor. Plan, iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi inşa etmeyi amaçlıyor.

EĞİTİMDE YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN 69 FAALİYET BELİRLENDİ

Eylem planı 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor. Öğretim programları iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalarıyla güncellenecek. Eğitmenlerin bu alandaki bilgi ve becerilerini artırmak için özel eğitimler düzenlenecek. Okul yapıları afet ve acil durumlara uygun hale getirilecek. Enerji, su ve atık yönetimine yönelik Yeşil Okul uygulamaları yaygınlaştırılacak. İyi uygulama örnekleri paylaşılacak ve uluslararası işbirlikleri artırılacak.

BAKAN TEKİN'DEN EMANET BİLİNCİ VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Okullardaki uygulamaların sadece teoride kalmayacağını vurguladı. Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin ’emanet’ bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Okullarımızda hayata geçirdiğimiz sıfır atık yönetiminden geri dönüşüm uygulamalarına, yağmur suyu hasadından kompost sistemlerine ve agroekolojik faaliyetlere kadar uzanan geniş yelpaze, teorik bilgiyi pratik bir yaşam ahlakına dönüştürme kararlılığımızın tezahürüdür.”