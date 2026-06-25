MEB İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Yayımladı

Eğitim
Sınıfta el kaldıran bir öğrenci, yeşil tahta arka planda
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eylem planı, iklim değişikliği ile mücadelede eğitim sisteminde köklü değişiklikler hedefliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okulları kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 rehberini yayımladı. Çevre, enerji, su ve geri dönüşüm odaklı uygulamaların kapsamını genişleten yeni yol haritası, eğitim sisteminde köklü bir yeşil dönüşümün ipuçlarını veriyor. Plan, iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi inşa etmeyi amaçlıyor.

EĞİTİMDE YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN 69 FAALİYET BELİRLENDİ

Eylem planı 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor. Öğretim programları iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalarıyla güncellenecek. Eğitmenlerin bu alandaki bilgi ve becerilerini artırmak için özel eğitimler düzenlenecek. Okul yapıları afet ve acil durumlara uygun hale getirilecek. Enerji, su ve atık yönetimine yönelik Yeşil Okul uygulamaları yaygınlaştırılacak. İyi uygulama örnekleri paylaşılacak ve uluslararası işbirlikleri artırılacak.

BAKAN TEKİN'DEN EMANET BİLİNCİ VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Okullardaki uygulamaların sadece teoride kalmayacağını vurguladı. Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin ’emanet’ bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Okullarımızda hayata geçirdiğimiz sıfır atık yönetiminden geri dönüşüm uygulamalarına, yağmur suyu hasadından kompost sistemlerine ve agroekolojik faaliyetlere kadar uzanan geniş yelpaze, teorik bilgiyi pratik bir yaşam ahlakına dönüştürme kararlılığımızın tezahürüdür.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.