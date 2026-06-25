MEB Mesleki Çalışmaları 29 Haziran’da Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin merakla beklediği 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri takvimi netleşti. 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülecek mesleki çalışmalar dijital ortamda gerçekleşecek. Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden yapılacak eğitimlere katılım zorunlu.

EĞİTİMLER 29 HAZİRAN SABAHI BAŞLIYOR

ÖBA üzerinden yayınlanacak içerikler saat 08.00’de erişime açılacak. Yönetici ve öğretmenler sisteme giriş yapabilecek.

BAĞIMLILIK VE DİJİTAL ÇAĞ KONULARI İŞLENECEK

Bu yıl iki konu başlığı öne çıkıyor. Bağımlılık ve Aile ile Dijital Çağ ve Aile konuları işlenecek. Eğitimlerin 5 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor. Süreyi kaçıran personelin semineri geçersiz sayılabilir.