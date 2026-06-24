MEB Okul Yöneticisi Atama Sonuçları Açıklanacak

Eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin atama sonuçlarını 25 Haziran'da açıklayacak ve yeni görevlerine 10 Temmuz'da başlayacak.
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin tercih sonuçları 25 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Yeni görev yerlerinde yöneticiler 10 Temmuz itibarıyla göreve başlayabilecek. Atama sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

ATAMA SONUÇLARI LİNKTEN ÖĞRENİLECEK

Açıklanan sonuçlar belirlenen link üzerinden görülebilecek. Yöneticiler atama kararnamelerini beklemeye başlayacak. Aynı ilçede göreve devam edenlerle birlikte farklı ilçelere atananlara yolluk ödemesi yapılacak.

YÖNETİCİLERE DÖRT YILLIK GÖREV SÜRESİ

Bu kapsamda atanan personel dört yıl boyunca görev yapacak. Müdür veya müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam edecek.

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