MEB’den Öğretmenlere Online Zümre Kararı

Eğitim
Sınıf ortamında Milli Eğitim Bakanlığı logosu görünmekte
MEB, öğretmenler ve idareciler için yıl sonu çalışmalarını ve toplantı takvimini açıkladı.
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2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte MEB bünyesindeki öğretmenler ve idareciler yıl sonu çalışmalarına odaklandı. Bakanlık yıl sonu zümre ve kurul toplantı takvimini duyurdu. Mesleki çalışmalar 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında ÖBA üzerinden online yapılacak.

ÇEVRİM İÇİ ZÜMRE TOPLANTILARI NETLEŞTİ

Okul bünyesinde öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları yüz yüze yapılacak. İlçe zümre toplantısı 29 Haziran’da online gerçekleştirilecek. İl zümre toplantısı ise 30 Haziran’da online olarak düzenlenecek. Bu sayede öğretmenler uzaktan katılım sağlayabilecek.

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