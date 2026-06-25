MEB’den Yabancı Kardeş Okul Hamlesi

Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu bir demir parmaklıkta yer alıyor
Yeni genelge ile Türkiye'deki okullar, uluslararası kardeş okul uygulaması sayesinde daha güçlü ve sürdürülebilir bağlantılar kuracak.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan yeni genelge, Türkiye’deki okulların kapılarını uluslararası kardeş okul uygulamasıyla dünyaya açıyor. Yeni düzenlemeyle yurt içi ve yurt dışı okullar arasındaki bağlar çok daha güçlü, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuluyor. Bürokratik engeller azaltılırken süreçler hızlanıyor.

BÜROKRASİ AZALTILDI SÜREÇLER HIZLANDI

Yeni genelgeyle iş birliklerinin koordinasyonu güçlendiriliyor. Yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları arasındaki bağlar yeniden düzenleniyor. İl koordinasyon kurulları kaldırılarak bürokratik engeller ortadan kaldırıldı. Merkez ile taşra teşkilatları arasında doğrudan iletişim sağlandı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanları yeniden çizildi. İl müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerin görev tanımları netleştirildi.

KARDEŞ OKUL İLİŞKİLERİ DİJİTALE TAŞINIYOR

Kardeş okul uygulamasındaki tüm resmi prosedürler artık dijital dünyaya taşınıyor. Bakanlık bilişim altyapısında yeni bir modül kuruldu. Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Modülü sayesinde süreçler tek tıkla yönetilecek. Başvuru, değerlendirme, onay ve raporlama tamamen dijital ortamda takip edilecek. Kağıt üstündeki yazışma trafiği asgari düzeye indirilecek.

KÜLTÜR KÖPRÜLERİ VE ORTAK PROJELER DESTEKLENİYOR

Okullar yeni dönemde sadece kağıt üzerinde kardeş kalmayacak. Eğitim kurumları ortak projeler üretmeye teşvik edilecek. Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklerle kültürler arası anlayış güçlendirilecek. Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile yürütülen süreçler yeniden düzenlendi. Kurumlar arası iş birlikleri daha sürdürülebilir bir zemine oturtuldu.

AKTİF OLMAYAN KARDEŞLİKLER SONLANDIRILACAK

Genelge, uygulamanın kalıcı olması için güçlü bir izleme mekanizması getiriyor. Tüm ziyaretler ve çevrim içi etkinlikler dijital modüle kayıt edilecek. Faaliyet anketleri ve değerlendirme raporları düzenli olarak sisteme girilecek. Kardeş okul ilişkisi kurulduğu halde ortak faaliyet yapmayan okulların eşleştirmeleri resmen sonlandırılacak.

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