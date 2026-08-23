MEB’in Okul Dışı Öğrenme Projesi: Eğitim Sınıflardan Taşıyor

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırladığı yeni vizyon planını duyurdu. Öğrencilerin bilgiyi yalnızca teorik olarak değil, gerçek yaşamla ilişkilendirerek kazanmasını hedefleyen bakanlık, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesini hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle dersler dört duvar arasında kalmayacak. Öğrenciler çevreyi, coğrafyayı ve toplumu yerinde inceleyerek yaparak ve yaşayarak öğrenecek.

OKUL DIŞI ÖĞRENME İÇİN DİJİTAL PLATFORM KURULDU

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve eğitsel içerikleri zenginleştirmek amacıyla “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu” kuruldu. Öğretmenler ve öğrenciler, okuldisiogrenme.eba.gov.tr adresi üzerinden platforma erişim sağlayacak. Ders süreçlerine entegre edilen içerikler buradan kullanılabilecek.

YENİ DÖNEMDE ÜÇ TEMEL HEDEF BELİRLENDİ

Teorik ders konuları, müze, ören yeri, bilim merkezi ve doğa alanlarında pratikle buluşturulacak. Öğrencilerin öncelikle kendi yaşadıkları coğrafyayı, yerel kültürü ve toplumsal değerleri tanıması sağlanacak. Bireysel öğrenme hızlarına ve ilgi alanlarına uygun okul dışı etkinliklerle eğitim süreçleri daha ilgi çekici hale getirilecek.

TÜM OKULLARDA UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Çalışmalar, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek. Uygulamaların 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla tüm okullarda aktif hale getirilmesi hedefleniyor.