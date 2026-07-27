MEB’in Yeni Rehberlik Hedefi Selamlaşma

Eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim yılı için selamlaşma temasını belirleyerek iletişimde saygıyı ön plana çıkaracak.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim yılı rehberlik hizmetlerinin ana temasını selamlaşma olarak belirledi. Genel Müdür Mustafa Otrar imzalı resmi yazı illere gönderildi. Yeni dönemde okul rehberlik servisleri ve RAM’lar uygulama haritasını netleştirdi.

SELAMLAŞMA YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE

Selamlaşma, sağlıklı iletişimin ilk adımı olarak görülüyor. Bireylerin birbirini fark etmesi ve saygı geliştirmesinde rol oynuyor. Okullarda saygı ve nezaket esaslı iletişim yaygınlaştırılacak. Akran ilişkilerinde nezaket bilinci pekiştirilecek. Okul aidiyet hissi güçlendirilerek sosyal bağlar sağlamlaştırılacak. Kapsayıcı, güvenli ve pozitif okul iklimi inşa edilecek.

İLLERE VE OKULLARA ÖZEL HEDEFLER BELİRLENECEK

Yeni dönemde esnek bir planlama modeli uygulanacak. İl rehberlik komisyonları e-Rehberlik verilerini inceleyecek. Her il kendine özgü yerel bir hedef belirleyecek. Okullar da kendi ihtiyaçlarına uygun iki özel hedef seçecek. Her eğitim kurumu takvimini bu hedeflere göre oluşturacak.

ÖZEL KOMİSYONLAR İÇERİKLERİ HAZIRLAYACAK

İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde özel komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlarda rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yer alacak. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademeler için içerik hazırlanacak. Gelişim seviyelerine uygun materyaller tasarlanacak. Veliler ve öğretmenler de bu içeriklerin hedef kitlesi olacak.

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