Mehmet Güreli Görkem Yeltan’ı Evlat Edindi

Magazin
Mehmet Güreli ve Görkem Yeltan birlikte poz veriyor
Mehmet Güreli'nin manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmesi, uzun süren baba-kız ilişkisini resmiyete dökerek yeni bir aşamaya taşıdı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Usta müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü ünlü oyuncu Görkem Yeltan’ı hukuken evlat edinmek için açtığı davayı mahkemeden kazandı. Mahkeme, 49 yaşındaki Yeltan’ın hukuken de Güreli’nin kızı olmasına karar verdi. İkili arasında yaklaşık 40 yıldır süren baba-kız ilişkisi resmiyet kazandı.

İLİŞKİ DOKUZ YAŞINDA BAŞLADI

Mehmet Güreli, Görkem Yeltan ile onun 9 yaşında olduğu dönemde tanıştı. Yeltan okumak için İstanbul’a gelmişti. Güreli’nin bir dostu Yeltan’ı müzisyene emanet etti. İkili arasında o yıllarda başlayan baba-kız bağı zamanla iş ortaklığına dönüştü.

YELTAN HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Güreli, yakını olmadığı için zorluk çekti. Görkem Yeltan, zor günlerde manevi babasını yalnız bırakmadı ve refakatçi olarak işlemlerini üstlendi. Hastane odasında Güreli, 40 yıllık manevi kızına evlat edinme teklifinde bulundu. Yeltan, teklifi gözyaşları içinde kabul etti.

DİLEKÇEDE 40 YILLIK BAĞ VURGULANDI

Mehmet Güreli, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde 40 yıllık manevi baba-kız ilişkisini anlattı. Yeltan’ın tüm bakımını üstlendiğini ve eşinin de duruma onay verdiğini belirtti. Güreli, kızının resmen tanınmasını talep etti.

MAHKEME KARARI RESMİLEŞTİ

Dava İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü ve kabul edildi. Mahkeme, Mehmet Güreli’nin manevi kızı Görkem Yeltan’ı evlat edinmesine karar verdi. Gerekçeli kararda Yeltan’ın Güreli’nin bakımını sağladığı belirtildi. Evlat edinmeye engel bir durum olmadığı ve eşin onay verdiği aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.