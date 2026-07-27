Mehmet Güreli Görkem Yeltan’ı Evlat Edindi

Usta müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü ünlü oyuncu Görkem Yeltan’ı hukuken evlat edinmek için açtığı davayı mahkemeden kazandı. Mahkeme, 49 yaşındaki Yeltan’ın hukuken de Güreli’nin kızı olmasına karar verdi. İkili arasında yaklaşık 40 yıldır süren baba-kız ilişkisi resmiyet kazandı.

İLİŞKİ DOKUZ YAŞINDA BAŞLADI

Mehmet Güreli, Görkem Yeltan ile onun 9 yaşında olduğu dönemde tanıştı. Yeltan okumak için İstanbul’a gelmişti. Güreli’nin bir dostu Yeltan’ı müzisyene emanet etti. İkili arasında o yıllarda başlayan baba-kız bağı zamanla iş ortaklığına dönüştü.

YELTAN HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Güreli, yakını olmadığı için zorluk çekti. Görkem Yeltan, zor günlerde manevi babasını yalnız bırakmadı ve refakatçi olarak işlemlerini üstlendi. Hastane odasında Güreli, 40 yıllık manevi kızına evlat edinme teklifinde bulundu. Yeltan, teklifi gözyaşları içinde kabul etti.

DİLEKÇEDE 40 YILLIK BAĞ VURGULANDI

Mehmet Güreli, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde 40 yıllık manevi baba-kız ilişkisini anlattı. Yeltan’ın tüm bakımını üstlendiğini ve eşinin de duruma onay verdiğini belirtti. Güreli, kızının resmen tanınmasını talep etti.

MAHKEME KARARI RESMİLEŞTİ

Dava İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü ve kabul edildi. Mahkeme, Mehmet Güreli’nin manevi kızı Görkem Yeltan’ı evlat edinmesine karar verdi. Gerekçeli kararda Yeltan’ın Güreli’nin bakımını sağladığı belirtildi. Evlat edinmeye engel bir durum olmadığı ve eşin onay verdiği aktarıldı.