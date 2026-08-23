Melek Mosso, İspanyol Aşkıyla Poz Verdi

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Melek Mosso, farklı pozlarda ve kıyafetlerde çekilmiş bir fotoğraf
Melek Mosso, yeni ilişkisiyle birlikte özel hayatında önemli bir değişim yaşadığını duyurdu.
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Melek Mosso, Ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç ile tek celsede boşanmasının ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yaklaşık bir aydır İspanyol bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yeni ilişkisini artık gizlemeyen Mosso, yaptığı paylaşımla aşkını duyurdu. 2023’te nikah masasına oturan çift, evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Serkan Sağdıç ile yollarını 2025’te ayıran şarkıcı, evliliğini sonlandırmıştı.

BOŞANMANIN ARDINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Ayrılık sonrası duygularını paylaşan Mosso, boşanmayı bir ölüm gibi hissettiğini söylemişti. “O yüzden ayrılık çok daha ağır geldi” diyen sanatçı, eski eşi için anlamlı ifadeler kullanmıştı. Mosso, Serkan öyle bir adamdı ki diyerek sözlerine başlamıştı. Onun kadar anlayışlı birini bulup bulamayacağını sorguladığını belirtmişti. Kusurlarıyla kabul eden biriyle karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ettiğini dile getirmişti.

İSPANYOL AŞKIYLA BODRUM'DA YAKALANDI

Ünlü şarkıcı, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz günlerde Mosso’nun gönlünü İspanyol bir isme kaptırdığı öğrenilmişti. Sanatçının Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile Bodrum’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Çiftin birlikte çekilen fotoğrafları da kısa sürede gündeme oturmuştu.

SPOR SALONUNDA AŞK POZLARI VERDİ

Şarkıcı, son olarak İspanyol aşkıyla spor salonunda kameraların karşısına geçti. Mosso’nun sevgilisiyle verdiği pozlar dikkat çekti. Bu kareler ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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