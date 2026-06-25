Melissa Vargas’tan Sürpriz İmaj Değişimi

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Renkli bir gömlek giymiş genç bir adamın imaj değişikliği
Melissa Vargas'ın yeni imajı, voleybol dünyasında büyük ilgi uyandırarak sosyal medyada dikkat çekti.
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Melissa Vargas, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu, sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz imaj değişikliğiyle hayranlarının karşısına çıktı. Yeni görünümü kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

VARGASTAN YENİ İMAJ SÜRPRİZİ

Başarılı pasör çaprazı, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasında yakından takip ediliyor. Güçlü smaçlarıyla tanınan sporcu, hem milli takımda hem de kulübünde skor yükünü çekiyor. Smaç yüksekliği ve sert servisleri nedeniyle taraftarlar tarafından Vargas Havayolları lakabıyla anılıyor. Dünya voleybolunun önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

SAÇ TASARIMINDAKİ KALP FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Voleybolcu, hemen her sezon denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Daha önce uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar kullanmıştı. Son olarak saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıttı. Üst kısımlarını ince örgülerle toplattı. Yeni görünümdeki asıl dikkat çeken detay ise örgüler arasına işlenen kalp figürü oldu. Geometrik çizgilerle desteklenen bu stil, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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