Merz: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni Başarılı Kılmak İstiyoruz

Dünya
Beş liderin basın toplantısında konuşma yaptığı an
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Zirvesi öncesi Avrupa'nın güvenliği ve savunma politikaları hakkında önemli mesajlar verdi.
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de beş büyük Avrupa ülkesinin liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile yapılan görüşmenin ardından konuştu. Merz, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne iki hafta kaldığını belirtti. Bu zirvenin transatlantik ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

NATO'YA GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Merz, Avrupa’nın beş büyük ülkesi olarak beş mesaj verdiklerini açıkladı. Birinci mesajda tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda güvenliği koruyan bir NATO’yu desteklediklerini vurguladı.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 3,5'E ÇIKIYOR

İkinci mesajda İttifakı yenilemek istediklerini dile getiren Merz, savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 3,5’ine çıkaracaklarını söyledi. Almanya’nın bu orana 2029’da ulaşmak istediğini ifade etti. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’nın da savunmaya yatırım yaptığını belirtti.

AVRUPA'DA ORTAK HAREKET ZORUNLU

Üçüncü mesajda savunma politikasında tek başına hareket etmenin yanlış olacağını söyledi. Merz, Almanya’nın güçlenmesinin komşuları için güvence olacağını vurguladı. Alman ordusunu ve savunma sanayisini İttifak içinde sağlam konumlandırmak istediklerini belirtti.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Dördüncü mesajda Ankara’da Ukrayna’ya güçlü bir destek mesajı vermek istediklerini söyledi. Merz, Avrupalı müttefiklerin Kiev’e mali taahhütte bulunmasını önerdi. Rusya’ya yönelik mesajın Ukrayna’nın güçlü kalacağı olduğunu ifade etti.

İRAN MUTABAKATINA DESTEK VERİLDİ

Beşinci mesajda ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Merz, İsviçre’de yapılan müzakereleri desteklediklerini dile getirdi. Ön koşullar sağlandığında katkı sunacaklarını belirtti.

LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU

Basın toplantısının ardından liderler akşam yemeğine geçti. Burada uluslararası konuları ele alacakları ifade edildi.

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