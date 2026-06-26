Mezradaki Okulun Son Öğrencisi Mezun Oldu

Eğitim
Bir öğretmen ve öğrenci, oyun kutusuyla gülümsüyorlar
Sarıyayla köyündeki ilkokul, son öğrencisiyle birlikte kapanma sürecine girdi ve eğitim hayatına veda etti.
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Batman’ın Sason ilçesindeki Sarıyayla köyü Elek mezrasında bulunan ilkokul, son öğrencisini mezun ederek kapılarını kalıcı olarak kapatmaya hazırlanıyor. Bölgedeki nüfus azalmasıyla öğrenci sayısı her yıl düştü. Okul, son öğrenci Fatma Nur Can’ın mezuniyetiyle sessizliğe büründü.

BİREBİR EĞİTİMİN AVANTAJLARI ANLATILDI

Ücretli öğretmen İbrahim Ayaz, yıl boyunca tek öğrenciye ders verdi. İlk kez tek öğrencili bir sınıf deneyimledi. “Birebir ilgilenme şansım oldu” dedi. Eksikleri anında kapattıklarını belirtti. “Gurur ve mutluluk duydum” ifadesini kullandı. Ancak gelecek yıl okulun kapalı olacağını söyledi.

ÖĞRETMENİYLE ARKADAŞ GİBİ BİR YIL GEÇTİ

Fatma Nur Can, dört yıllık ilkokulu tek başına tamamladı. Geçen yıl üç öğrenciydiler. İki arkadaşı mezun olunca tek kaldı. “Hiç sıkılmadım, öğretmenimle arkadaş gibiydik” dedi. Birlikte oyun oynadıklarını anlattı. “Benim için unutulmaz bir yıl oldu” diye ekledi.

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