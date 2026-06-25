Micron’un Satışları Yüzde 346 Arttı, Yapay Zekâ Hisseleri Toparlandı

Dünya Gündemi
Micron Technology binası, cam cephe ve mavi gökyüzü
Yatırımcılar, yapay zeka hisselerindeki dalgalanmaların ardından Micron'un güçlü bilançosuyla yeniden alım yapmaya yöneldi.
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Salı günü yapay zeka hisselerini satan yatırımcılar, perşembe günü yeniden alıma yöneldi. ABD’li çip üreticisi Micron Technology, çarşamba günü açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosuyla piyasaları salladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 15 kat artışla 28,2 milyar dolar kâr açıklarken, gelirleri de yüzde 346 oranında yükseldi. Yapay zeka şirketlerinin modellerini çalıştırmak için kullandığı bellek yongalarının küresel arzındaki kritik daralma, Micron’un elini güçlendirdi.

VOLATİLİTE VE KÜRESEL PİYASALARA YANSIMA

Micron, sonuç raporunda müşterilerinin çip tedarikini güvence altına almak için 22 milyar dolar taahhüt ettiğini duyurdu. Bu gelişme, Micron hisselerinin salı günü küresel yapay zeka satış dalgasında yüzde 13 değer kaybetmesinin ardından geldi. Yatırımcıların yapay zeka sektörüne yüklediği büyük beklentiler, şirketlerin vaat edilen getirileri sağlayamayacağına dair en ufak bir işarette bile kitlesel çıkışlara neden olabiliyor. Satış dalgası belirli bir nedene bağlanamazken, bazı analistler Google ve SpaceX hisselerindeki sert düşüşe dikkat çekti; diğerleri ise Fed’den gelecek olası faiz artışlarının yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti. Perşembe günü ABD’de teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 2,15, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,75 yükseldi. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yüzde 0,6 artarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,6, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 5,4 prim yaptı. Kospi, salı günü yüzde 10 düşüşle devre kesiciyi tetiklemiş ve 20 dakikalık soğuma süreci yaşanmıştı. Dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerinden SK Hynix ve Samsung, salı günü yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetmişti. SK Hynix ise perşembe günü ABD Nasdaq’ta listelemeye yönelik planlarını açıklamasının ardından yüzde 13 yükseldi. Micron ile birlikte 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşan yapay zeka şirketleri kulübüne katılan SK Hynix, yatırımcıların yeniden güvenini kazandı.

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