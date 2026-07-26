Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Midtjylland, rövanş maçı öncesinde bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Danimarka ekibinin Sonderjyske ile oynadığı karşılaşmada Victor Bak, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Savunma oyuncusunun sağlık durumu için detaylı kontroller başlatıldı.
VİCTOR BAK SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI
Midtjylland formasıyla ilk yarıda görev yapan Victor Bak, sakatlık yaşadı. Genç oyuncu devre arasında maça devam edemedi. Teknik heyet, oyuncunun durumunun netleşmesini bekliyor.
TULLBERG’DEN SAKATLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, Victor Bak’ın durumunu değerlendirdi. Tullberg, “Görüntü iyi değil, dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız.” dedi. Teknik adam takımda art arda sakatlık yaşandığına dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ RÖVANŞ İÇİN DANİMARKA’YA GİDİYOR
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Midtjylland’ı 1-0 yenen Beşiktaş, tur avantajını elinde tutuyor. Siyah-beyazlı ekip perşembe günü Danimarka’da oynanacak rövanş maçına çıkacak.