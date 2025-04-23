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Milan, Inter’i 3-0 Yendi

İTALYA KUPASI YARI FİNALİ

İtalya Kupası yarı finalinin ikinci karşılaşmasında Milan, rakibi Inter’i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İlk maçta İtalya Kupası yarı finalinde, Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun kaydettiği golle Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rövanş karşılaşması, Giuseppe Meazza Stadı’nda gerçekleştirildi. Milan’ın gollerinin ilki 36. dakikada Luka Jovic’ten, ikincisi ise 49. dakikada yine Jovic’ten ve 85. dakikada Tijjani Reijnders’dan geldi. Bu sonuçla birlikte, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, yarı final rövanş maçında Milan’a elenmiş oldu.

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