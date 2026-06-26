24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılan A Milli Takımımız, ilk iki maçta hayal kırıklığı yarattı. Turnuvadaki son karşılaşmasında ABD karşısında büyük mücadele ortaya koydu. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

GOL SESİYLE YANKILANAN STADYUM

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken detaylardan biri Milli Takım’ın gol müziği oldu. Attıkları gollerin ardından stadyum hoparlörlerinden Tarkan’ın şarkısı yükseldi. Tribünlerdeki binlerce Türk taraftar her gol sonrası şarkıya eşlik etti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünler unutulmaz anlar yaşattı.