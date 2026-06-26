Millilerin Gol Müziği Tarkan’dan

Spor
Milli takım oyuncuları gol sevinci yaşıyor, Tarkan arka planda
A Milli Takım, ABD'ye karşı gösterdiği mücadeleyle turnuvaya veda ederken, taraftarlar coşkuyla destek verdi.
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24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılan A Milli Takımımız, ilk iki maçta hayal kırıklığı yarattı. Turnuvadaki son karşılaşmasında ABD karşısında büyük mücadele ortaya koydu. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

GOL SESİYLE YANKILANAN STADYUM

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken detaylardan biri Milli Takım’ın gol müziği oldu. Attıkları gollerin ardından stadyum hoparlörlerinden Tarkan’ın şarkısı yükseldi. Tribünlerdeki binlerce Türk taraftar her gol sonrası şarkıya eşlik etti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünler unutulmaz anlar yaşattı.

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