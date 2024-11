Miras Tükenince Ağabeyini Öldürdü! Kiralık Katil İşi Bıraktı

BAHÇELİEVLER’DE AĞABEY KATLETME OLAYI

Bahçelievler’de ağabeyi Kenan Can’ı miras yüzünden başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, ağabeyini öldürmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil ayarladığı, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi gerçekleştirdiği belirtildi. Olaydan hemen önce Harun Can’ın sokaklarda dolaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de bulundu.

POLİSE AĞABEYİMİN CESEDİNİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Harun Can (39), 27 Ekim Pazar günü emniyete giderek ağabeyi Kenan Can’ı evde ölü bulduğunu bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Kenan Can’ın başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olduğunu tespit etti. Harun Can, “Birlikte yaşıyorduk. Gece eve döndüğümde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya baktım. Her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü” şeklinde ifade verdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Cinayetten önce güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle, şüphelinin uzun süre sokaklarda dolaştığı belirlendi. Harun Can, çelişkili ifadeler verip bu görüntüleri açıklayamayınca gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma sonucunda, iki kardeşin miras yüzünden sık sık kavga ettiği ortaya çıktı. Harun Can’ın 3 Ekim 2024’te savcılığa giderek ağabeyi hakkında miras konusuyla ilgili şikayette bulunduğu da tespit edildi.

KİRALIK KATİL TUTMA ÇABASI

Şüphelinin ağabeyini öldürmek için öncelikle kiralık katil tutmaya çalıştığı belirlendi. Harun Can, B.M. adlı kişiyle anlaşıp, ağabeyini öldürmesi ve cesedini denize atması için 50 bin lira avans ve iş bittikten sonra 100 bin lira daha ödeyeceğini söyledi. Ancak B.M.’nin teklifi kabul etmemesi üzerine, Harun Can cinayeti kendisi işleme kararı aldı.

AĞABEYİYLE TARTIŞMALAR YAŞAMIŞ

Polisteki ifadesinde, cinayeti gerçekleştirdiğini kabul eden şüpheli, sürekli ağabeyinin Kayseri’deki tarladan gelen parayı alması nedeniyle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Harun Can, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.