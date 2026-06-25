Moda Tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu Hayatını Kaybetti

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Bir cenaze töreninde çiçeklerle kaplı tabut ve kalabalık
Zühal Yorgancıoğlu'nun cenazesi, sanat ve moda dünyasından birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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İzmirli moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Sanat, moda ve iş dünyasından birçok kişi cenazeye katıldı.

YÜZYILA SIĞAN TASARIM HAYATI

1926 yılında İzmir’de doğan “Madam Z”, sekiz yaşında dikişe başladı. Ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra Ankara’da sanat eğitimi aldı. 1947 yılında mezun oldu.

AMERİKA DENEYİMİ VE ATÖLYE KURULUŞU

1961’de ABD’ye giderek Maryland’de moda eğitimi aldı. Washington Post için moda çizimleri hazırladı. Türkiye’ye dönünce kendi atölyesini kurdu.

ÜNLÜ İSİMLERE TASARIMLAR YAPTI

İlk defilesini 1963 yılında gerçekleştirdi. Nancy Reagan, Jackie Onassis ve Dalida gibi isimler tasarımlarını kullandı. Ajda Pekkan ve Emel Sayın da bu isimler arasında yer aldı.

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