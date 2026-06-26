Montella: Oyuncularım Saldırıları Hak Etmedi

Spor
Vincenzo Montella, oyuncularını desteklerken heyecanlı bir şekilde konuşuyor
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD'ye karşı son maçında duygusal bir mücadele sergiledi.
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2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 deviren A Milli Takımımız, turnuvaya 3 puanla veda etti. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ağır eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan teknik adam, ABD galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ONURUMUZ İÇİN SAHADAYDIK

Montella, erken veda ve eleştirilerin takımda büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Prestij maçının önemine dikkat çeken Montella, duygularını şöyle ifade etti: “Bu takım bunu hak etmedi. Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de. Sahaya onurumuz için çıktık. Onurumuz için oynadık. Galibiyet çok önemliydi. Başardık ve mutluyuz.”

SPESİFİK SALDIRILARA TEPKİ

Tecrübeli çalıştırıcı, takımının maruz kaldığı ağır eleştirilere net bir mesaj gönderdi. Montella, “Futbolcularımız bu spesifik saldırıları kesinlikle hak etmedi. Bugün bizim için tekrar ayağa kalkma günü” dedi. “Spesifik saldırılar” ifadesi bireysel eleştirilere ve dış görünüm tartışmalarına yanıt olarak yorumlandı.

HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ ZORLUKLAR

Montella, ideal koşullarda olmadıklarını belirtti. “Kasım ayında elemeleri geçseydik kamp organizasyonu için vaktimiz olacaktı. Dünya Kupası’nı çok kısa süre önce garantiledik. O sürede organizasyon yapmak mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

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