Motorine 1,34 Lira İndirim

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Benzin pompası ve petrol fiyatlarıyla ilgili grafikler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin fiyatlarına yapılan indirimlerle birlikte akaryakıt maliyetlerini etkiledi.
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ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı ve bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

MOTORİNDE İNDİRİM YAPILDI

Motorinin litresi İstanbul’da 77,16 liraya geriledi. Ankara’da 78,29 liraya, İzmir’de 78,56 liraya düştü. Doğu illerinde ise 80,02 liraya indi.

BENZİNDE FİYAT DEĞİŞMEDİ

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 67,04 lira seviyesinde kaldı. Ankara’da 67,99 lira, İzmir’de 68,28 lira olarak belirlendi.

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