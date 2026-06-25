Mühendislik, Yapay Zekaya En Dirençli Meslek

Teknoloji dünyasında yapay zekanın kitlesel işsizliğe yol açıp açmayacağı tartışması büyürken, son veriler şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Özellikle yazılım mühendisliğinin otomasyon karşısında en savunmasız alan olduğu yönündeki teorik tahminlerin aksine, mühendislik mesleğinin yapay zeka dalgasına en dirençli iş kolu olduğu belirlendi. Challenger, Gray & Christmas firmasının verilerine göre, teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar Mayıs ayında son yılların en yüksek seviyesine ulaştı ve yöneticiler tarafından en çok öne sürülen gerekçe yapay zeka oldu. Birçok şirket, yapay zeka sayesinde tek bir mühendisin birden fazla kişinin işini yapabildiğini savunuyor. Ancak SignalFire’ın milyonlarca çalışanı kapsayan kapsamlı analizi, sahada durumun çok farklı olduğunu gösteriyor.

BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE İŞE ALIM ORANLARI YÜKSELDİ

SignalFire’ın “Yetenek Durumu Raporu”, işe alım verilerine odaklandı. Büyük teknoloji şirketlerindeki genel işe alımlar 2019’a göre yüzde 25 düşerken, mühendislik kadrolarındaki düşüş yalnızca yüzde 11 oldu. Alphabet, Meta, Apple, Amazon ve Nvidia gibi 12 dev şirkette 2025’teki yeni işe alımların yüzde 55’ini mühendisler oluşturdu. Bu oran 2019’da sadece yüzde 46 seviyesindeydi. Erken aşama girişimlerde mühendis işe alımları 2019’a göre yüzde 7 arttı. SignalFire Araştırma Başkanı Asher Bantock, “Yapay zeka mühendislerin yerini alsaydı ilk düşen mühendislik olurdu” dedi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ BİLE ETKİYİ GÖREMEDİ

Sektör devlerinden gelen açıklamalar da bu verileri destekliyor. Geçen yıl yapay zekanın beyaz yakalı işlerin yarısını sileceğini iddia eden Anthropic CEO’sunun aksine, şirketin Ekonomi Başkanı Peter McCrory henüz radikal bir işsizlik etkisi gözlemlemediklerini belirtti. McCrory, yapay zeka kullanan yazılımcılar ile fiziksel iş yapanların işsizlik oranları arasında kayda değer bir fark olmadığını vurguladı.

JENSEN HUANG: "MÜHENDİSLER HER ZAMANKİNDEN DAHA MEŞGUL"

Nvidia CEO’su Jensen Huang ise yapay zekanın mühendisliği bitireceği iddiasını reddediyor. Nvidia’daki tüm mühendislerin otonom yapay zeka ajanları kullandığını belirten Huang, “Yazılım mühendisleri her zamankinden daha meşgul” dedi. Uzmanlar, yapay zeka destekli mühendisliğin günümüzde “Jevons Paradoksu”nun en net örneği haline geldiğini ifade ediyor. Bu teoriye göre, verimlilik artışı talebi azaltmaz; aksine iş hacmi genişlediği için talebi daha da artırır.