Nalan Filmi Detayları, Konusu ve Oyuncuları

FİLMİN OYUNCULARI VE KONUSU

Nalan filmi, sinemaseverlerin dikkatini çeken yapımlardan biri olarak televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Filmin ana hikayesi, sevdiği adama duyduğu öfke nedeniyle başka biriyle evlenip hamile kalan bir kadının etrafında şekilleniyor. Bu kadın, geçirdiği bir kaza sonucunda kocasının ve doğmamış çocuğunun ölümüne sebep olduğunu düşündüğü bir travma yaşıyor. Bu olay sonrasında “afazi” adı verilen bir hastalığa yakalanıyor. Hastalıktan kurtulmak için tek çözüm yolu ise geçmişiyle yüzleşmek oluyor.

GÜÇLÜ KADRO

Romantik komedi türündeki bu yapım, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini içeriyor. Filmin başrollerini Açelya Topaloğlu, Bülent Alkış ve Bahtiyar Engin paylaşıyor. Ayrıca kadroda Birsen Dürülü, Berna Koraltürk, Sergen Deveci, Taha Ünal, Oğuz Haksever ve Hünkar Nihal Konar da yer alıyor.

ÇEKİM TARİHİ VE YERİ

Nalan filmi, izleyicilerle buluşmadan önce beyaz perdede gösterime girdi. Sinema salonlarından sonra, televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Nalan filminin çekim tarih ve yerleri hakkında detaylı bilgilerin ise gün yüzüne çıkması bekleniyor.